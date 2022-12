Ein „drittes Leben“ ohne Termindruck

Bielefeld

Glückwunschkarten von ehemaligen Fraktionskollegen aus dem Deutschen Bundestag? Oder gar von Angela Merkel? Lena Strothmann winkt ab. Damit rechne sie eigentlich nicht - auch nicht nach vier Wahlperioden im Parlament. Und sie scheint das an diesem Dienstag, an ihrem 70. Geburtstag, gelassen zu nehmen - ein anderer Lebensabschnitt. 2017 ist sie nicht mehr für ihre Partei, die CDU, zur Wahl angetreten und jetzt, fünf Jahre später, hole sie in ihrem „dritten Leben“, wie sie sagt, manches nach, was sie vorher versäumt habe. Denn Lena Strothmann war nicht nur MdB, sie führte gemeinsam mit Ehemann Heinrich Kleegräfe ein Maßschneider-Unternehmen und war 21 Jahre lang - bis 2019 - Präsidentin der Handwerkskammer OWL.

Von Burgit Hörttrich