Bereits zum 17. Mal bringt der Lions Club Bielefeld in diesen Tagen seinen Adventskalender auf den Markt. „Und auch in diesem Jahr verstecken sich hinter den 24 Türchen wieder jede Menge attraktive Preise“, werben die Organisatoren Jochen Häger, Uwe Moggert-Seils und Felicitas Heumüller für den Kauf des weihnachtlichen Kalenders. Der Erlös kommt wie in den Vorjahren sozialen Projekten in Bielefeld zugute.

Seit der Premiere im Jahr 2006 hat der Lions Club Bielefeld bereits mehr als 200.000 Euro mit dem Adventskalender eingenommen. Im vergangenen Jahr etwa konnten so 13.000 Euro an drei Projekte („Lichtblicke Bielefeld“, „Effiziente Kochöfen für Westbengalen“, „Bielefelder Vesperkirche“) gespendet werden.

„Unser Kalender ist ein echtes Erfolgsmodell, wo jeder mit seinem Geld etwas Gutes tun kann“, sagt Uwe Moggert-Seils. Sein Dank gilt vor allem den mehr als 50 Sponsoren, die dem Lions Club seit vielen Jahren die Treue halten. „Wir haben sogar einige neue Sponsoren dazu gewonnen.“

Der Kalender mit dem Titelbild von Hobbyfotograf Uwe Schmale kostet wie in den Vorjahren 5 Euro und ist von sofort an in verschiedenen Geschäften in der Bielefelder Innenstadt sowie über die Website (www.adventskalender-bielefeld.de) erhältlich. Der Hauptpreis unter den mehr als 100 Preisen ist erneut eine Reise für zwei Personen nach New York. Jeder Kauf eines Kalenders beinhaltet zudem einen Warengutschein im Wert von 5 Euro für die Brockensammlung Bethel.

Jeder der 4000 Kalender hat eine individuelle Nummer und nimmt vom 1. bis 24. Dezember an der täglichen Verlosung teil. Zusätzlich ist in jedem zweiten Kalender ein Verzehrgutschein für den Weihnachtsmarkt vom 8. bis 10. Dezember auf dem Süsterplatz versteckt. „Wir sind sehr froh, dass unser Weihnachtsmarkt mit Radio Bielefeld nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden kann“, erklärt Organisator Jochen Häger.

Die Gewinnzahlen werden ab dem 1. Dezember täglich auf der Homepage des Lions Clubs Bielefeld und der Facebook-Seite sowie im Lokalteil des WESTFALEN-BLATTes veröffentlicht.