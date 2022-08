„Ein fantastischer Neustart“

„Der Wackelpeter ist zurück – Wir haben ihn doch sehr vermisst“. So haben die Organisatoren im Vorfeld für das große Kinderkulturfest im Ravensberger Park geworben, das nach der Corona-Zwangspause am Sonntag zum ersten Mal wieder stattfand. Und damit voll ins Schwarze getroffen.

Mehr als 30.000 Besucher erleben bei perfektem Wetter das 20. Kinderkulturfest Wackelpeter in Bielefeld

Viel Lob gab es von den Bands wie Randale für die Verlegung der großen Bühne in den hinteren Teil des Parks, wo es Amphitheater-Atmosphäre gab.

Bei perfektem Wetter kamen mehr als 30.000 Besucher auf das Gelände, und um so wichtiger war, dass das neue Stand-Konzept aufgegangen ist. Denn um die Besucherströme zu entzerren, hatten die Organisatoren vom städtischen Kulturamt und Stratmann-Event unter anderem die große Bühne, sonst mitten auf dem Platz vor dem Ordnungsamt, in den hinteren Teil des Parks verlegt, wo durch die Mulden-Lage die Atmosphäre eines Amphitheaters entstand. Das Ergebnis: kein Gedränge in der Mitte, zufriedene Schausteller, die dort mehr Platz hatten, und begeisterte Musiker und Fans auf und vor der neuen Bühne.