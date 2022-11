Ein Frechdachs auf der Flucht vor den Nazis

Das Deutsche Reich im Frühjahr 1936: Der mitdenkenden Bevölkerung wird langsam klar, in welch menschenverachtende Richtung sich die Politik der Nationalsozialisten entwickelt. Der Bielefelder Dozent Gerhard Steinmann, politisch anderweitig interessiert, befürchtet das Schlimmste für sich und seine Familie. Er beschließt, ins Ausland zu gehen und seine drei kleinen Kinder später nachzuholen. Ehefrau Berta soll am Teutoburger Wald die Stellung halten, während er in Wales/Großbritannien den Grundstein für eine neue Existenz legt. Ob die Familie sich jemals wieder sieht, ist unklar. - Mit dieser fiktiven Geschichte vor historisch belegtem Hintergrund macht der walisische Schriftsteller Myrddin ap Dafydd von sich reden. Auf Vermittlung des WESTFALEN-BLATTES behandelt das Brackweder Gymnasium die Übersetzung seines Jugendromans jetzt auszugsweise im Englischunterricht der Klasse 7.

Schreibt am liebsten mit Bleistift: der walisische Autor Myrddin ap Dafydd in seinem Arbeitszimmer im Dorf Llwyndyrys.

Für den Deutschen unaussprechlich, nämlich „Ffoi rhag y Ffasgwyr“, lautet der Originaltitel des Buches in walisischer Sprache, also des Autors Muttersprache. Die englische Übersetzung heißt „Fleeing the Fascists“, („Auf der Flucht vor den Nazis“). Die Handlung spielt ungefähr zu gleichen Teilen in Bielefeld und in Wales.