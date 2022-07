Ein gigantischer Sprung: „Am Anfang war es hart“

William Ward Murta, Musicalkapellmeister am Theater Bielefeld, verabschiedet sich nach 38 Jahren in den Ruhestand

Bielefeld

Nach 38 Dienstjahren als Musicalkapellmeister am Theater Bielefeld verabschiedet sich William Ward Murta in den Ruhestand. Im Interview mit Uta Jostwerner blickt er auf die Jahre zurück und erinnert sich an besondere Produktionen und Kollegen.

Von Uta Jostwerner