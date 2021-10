Ein Hauch von Weihnachtsmarkt

„Mein Opa hat immer gesagt: Ein Bäcker, der sich verbrennt, ist zu langsam“, sagt Daniel Bienert lachend, während er das runde Blech aus dem Ofen zieht und der Duft der frisch gebacken Pizza den Kunden in die Nase steigt. Das Besondere: Mit seinem mobilen Stand für Crêpes und Pizza ist der 33-Jährige nicht bei einer Kirmes unterwegs, sondern steht mitten im Bielefelder Wohngebiet.

Daniel Bienert bietet in seinem Kirmesstand Leckeres mitten im Bielefelder Wohngebiet an

Frische Pizza mit selbst gemachtem Teig ist eine der Leckereien, die David Bienert (33) in seinem Stand anbietet.

Auf der Fläche vor seinem Haus an der Ecke Örkenweg/Bierwelle im Stadtteil Jöllenbeck hat er seit Anfang Oktober den bunt beleuchteten Wagen aufgebaut, der sich seitdem zu einem echten Treffpunkt in der Nachbarschaft entwickelt hat. „Es ist toll, dass so viele Menschen aus dem Viertel hier vorbeikommen und unser Angebot genießen“, freut er sich.