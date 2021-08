Ein Haus für Bielefelds Innenstadt-Tauben

Bielefeld

Rund 3000 Straßentauben sind in Bielefelds City unterwegs, in der Altstadt noch einmal etwa 300, schätzt der Tierschutzverein den Bestand. Vielen davon will der Verein bald einen neuen Brut- und Futterplatz bieten – und das in einem Neubau: zwei Stockwerke hoch, in bester Lage, Mitten auf dem Niederwall.

Von Peter Bollig