Ein Jahr Medizinische Fakultät Bielefeld: Studenten ziehen Bilanz

Bielefeld

Der Studienort Bielefeld stand auf der Prioritätenliste von Holly Moser an sechster Stelle. Die Münchnerin hätte liebe in Bayern studiert, gibt sie freimütig zu. Heute, ein Jahr nach ihrem Studienbeginn an der Medizinischen Fakultät in der Leineweberstadt, ist die 26-Jährige froh: „Hier wird man als einzelner Student wahrgenommen, ist nicht nur eine Nummer oder ein Prüfungsergebnis.“

Von Kerstin Sewöster