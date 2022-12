Ein Jahrhundert voll mit Höhen und Tiefen

„Wer hätte gedacht, dass ich so alt werde", sagt die gebürtige Schlesierin. Nach vielen Operationen und gesundheitlichen Rückschlägen sei das nicht selbstverständlich. Im Alter lässt auch bei ihr so einiges nach, unter anderem die Sehkraft. Eines allerdings nicht: Ihr Erinnerungsvermögen. Noch heute erinnert sie sich an ihre Zeit in Striegau (Schlesien), ihre Ausbildung und die beschwerliche Reise nach Bielefeld.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch