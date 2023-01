Ein „Kampai“ aufs Jahr des Hasen

Es steht für Frieden, Hoffnung und Wohlstand - das Jahr des Hasen. Die Deutsch-Japanische Gesellschaft hatte am Samstag zu einem Neujahrsfest in die Ravensberger Spinnerei eingeladen und mehrere hundert Gäste wünschten sich und dem Jahr des Hasen „Kampai“ (zum Wohl, Prost). Natürlich mit dem japanischen Reisschnaps Sake.

Vor dem Stand von S's Ramen bildeten sich lange Warteschlangen: Die reichhaltige Nudelsuppe war begehrt bei den Gästen des Neujahrsfestes in der Ravensberger Spinnerei.

Vorsitzende Gesa Neuert und Schatzmeister Peter Herden freuten sich, dass nach zwei Corona-Ausfall-Jahren so viele Gäste gekommen waren. Herden führte das auch auf eine wachsende Manga- und Amine-Szene in Ostwestfalen-Lippe zurück. Herden: „Viele junge Menschen haben daran Interesse - und damit auch an Japan.“