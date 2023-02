Ein langsames, stetiges Abtasten der Welt

Bielefeld

Ein Blick in die Kunstgeschichte verrät, dass künstlerische Farbperioden eine gewisse Tradition haben. Man denke nur an die blaue oder rosa Periode im Werk eines Picasso oder die blaue Phase von Marc Chagall. Auch bei dem Bielefelder Maler Ulrich Linke sind über die Jahre farbliche Perioden auszumachen. Von einer weißen Periode, in der sich Motive zart wie aus einem Nebel heraus vage zeigen, über eine gelbe hin zu einer blauen Periode. Dank der kontinuierlichen Ausstellungstätigkeit der Modedesignerin Suncana Dulic in den Räumen ihres Atelier D konnte die interessierte Öffentlichkeit diese Entwicklung mitverfolgen.

Von Uta Jostwerner