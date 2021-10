Ein Leben auf Messers Schneide

Bielefeld

Ein kurzes Leben auf der Überholspur. Sex, Drugs and Rock‘n‘Roll. Das Theater widmet Janis Joplin (1943-1970), einer Ikone der Hippie-Bewegung, ein Stück, das die Musik feiert, aber dabei die Abgründe eines „Lebens am äußeren Rand der Wahrscheinlichkeit“ nicht auslässt: „Cry Baby“ von Christof Wahlefeld, Künstlerischer Betriebsdirektor am Theater Bielefeld, erlebte am Donnerstag eine gefeierte Uraufführung im TAM.

Von Burgit Hörttrich