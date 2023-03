Ein Mann für alle Felle

Seit 25 Jahren sorgt er mit kühlem Kopf und scharfer Beobachtungsgabe für bessere Verständigung zwischen Zwei- und Vierbeinern. In dieser Zeit hat der Hundeprofi viele Hunde und Herrchen begleitet. Nun berichtet er von seinen skurrilen Erfahrungen und klärt auf, warum es mit der Erziehung des Vierbeiners oft nicht so klappt wie erhofft. Fachlich fundiert und erbarmungslos ehrlich.

Martin Rütter zu Gast in der Seidensticker-Halle Bielefeld: Kritisch und zum Bellen komisch

Der „Hundekanzler“ auf menschlich-tierischer Mission in der Seidensticker-Halle.

Martin Rütter ist der wohl bekannteste und humorvollste Hundetrainer Deutschlands. Mit seiner neuen Live-Show „Der will doch nur spielen“ tourt er derzeit durch Deutschland. Am Sonntagabend ist er zu Gast in der Seidensticker-Halle und erzählt dabei nicht nur lustige Anekdoten über das Zusammenleben von Hund und Mensch.