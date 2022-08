„Ein Meilenstein für diese Liegenschaft“

Bielefeld

380 von 450 einst gemeldeten Polizeimeisteranwärtern sind am Freitag in der neuen Bundespolizei-Ausbildungsstätte Bielefeld verabschiedet worden - als erster Jahrgang überhaupt. Ein Jahr lang hatten sie auf dem Gelände der ehemaligen Catterick-Kaserne gewohnt und eine umfassende Ausbildung in Theorie und Praxis erfahren. Im zweiten Ausbildungsjahr erwartet sie nun der operative Dienst in anderen Städten mit echten statt mit inszenierten Polizeieinsätzen.

Von Markus Poch