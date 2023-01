Hervorragende Musiker mit viel Sinn für Blödsinn

Bielefeld

Los geht es ohne lange Vorrede mit „Rhythmus in Dosen“, dargeboten von vier gut gekleideten Herren in hellen Schlaghosen zu schokoladenfarbenen Sakkos (die in der Selbstbeschreibung mit einem weniger schmeichelhaften Adjektiv versehen sind). Am Ende des Abends wird das Publikum Zugaben erklatschen und die Musiker stehend applaudierend nur ungern verabschieden: Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys haben ihre Anhänger am Samstag erneut begeistert und zweifellos neue Fans gewonnen.

Von Sabine Schulze