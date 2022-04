Wenn Akeno durch sein neues Revier saust, ist er kaum zu übersehen. Sein dichtes Fell ist auffällig beige und rötlich braun, so dass sich der junge Fuchs deutlich von seinen Mitbewohnerinnen, den Silberfüchsen Elia und Fuchsi, unterscheidet. Seit knapp zwei Wochen lebt Akeno im Heimattierpark Olderdissen – und er hat mit seinen drei Jahren schon ein bewegtes Leben hinter sich.

Akeno ist ein Rotfuchs, jedoch in einer außergewöhnlichen Farbvariante. Mit seinem beige-rotbraunen Fell ist er in dem Gehege, das er sich mit den beiden Silberfuchs-Damen und den Braunbären teilt, gut zu erkennen.

Besucher, die am Bärengehege in Olderdissen stehen, können ihrer Augen durchaus trauen, wenn sie den auffälligen Bewohner dort umherlaufen sehen – und müssen keine Angst haben dass es ein Hund geschafft haben könnte, in das Revier zu gelangen. Auch wenn Akeno durchaus Ähnlichkeit hat mit einem Spitz.