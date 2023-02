Ein neuer Hafen für Wohnmobile in Bielefeld

Zwölf Stellplätze am Spiegelsberge im Süden der Stadt

Bielefeld

Ankommen, den Automaten bedienen, das Wohnmobil parken und die Zeit genießen: Im Bielefelder Süden, am Fuße des Teutoburger Waldes, ist ein neuer Anlaufpunkt für „Wohnmobilisten“ entstanden. Zwölf Stellplätze stehen am Spiegelsberge von sofort an zur Verfügung.