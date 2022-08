„Ein perfektes Plätzchen“

Der Wohnmobil-Stellplatz am Bielefelder Johannisberg ist gut besucht, alle zehn Plätze sind am Samstag besetzt. „Hier ist richtig was los. Heute Morgen bin ich von dem Flohmarkt, der hier auf dem großen Parkplatz stattfindet, überrascht worden. Zum Glück habe ich meinen Stellplatz, sonst hätte ich ein Problem gehabt“, sagt Wolfgang S. aus der Pfalz.

Der 65-Jährige ist am Mittwoch am Johannisberg eingetroffen. „Ich bin hier, um ein Auto zu kaufen. Das hat dann ein bisschen länger gedauert als zunächst geplant.“ Seinen verlängerten Aufenthalt bis Samstag hat der Pfälzer aber in keiner Weise bereut. „Ich bin zum ersten Mal in Bielefeld. Es ist echt schön hier, eine tolle Stadt.“