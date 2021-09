Ein roter Teppich für das Publikum

MuKu präsentiert mit „The Show must go on“ am 19. und 20. November ihr sechstes MuKu Royal Varieté-Konzert

Bielefeld WB

Queen-Sänger Freddi Mercury war todkrank, als er eine seiner letzten Balladen aufnahm– „The show must go on“ – die Show muss weitergehen. So schlecht ist es natürlich nicht um die Bielefelder Musik- und Kunstschule bestellt, aber es liegen „schwierige Monate“ hinter der Einrichtung und vor allem hinter den Künstlern. Grund genug wieder gewonnene Freiheit zu feiern. Und dazu lädt die Musikschule mit Dozenten aus allen vier Sparten ein. „The Show must go on“ heißt das Motto der sechsten MuKu Royal Show, die am 19. und 20. November im Kuks geboten wird. Der Vorverkauf beginnt am Montag.

Von Kerstin Sewöster