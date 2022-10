Spindelbrunnen kehrt nach Bielefeld zurück

Zuletzt fristete er nur noch ein Mauerblümchendasein: Mehrfach von Transportern im täglichen Lieferverkehr angefahren und beschädigt, sprudelte schon ab 2017 kein Wasser mehr durch den Spindelbrunnen. Im August 2018 wurde die Brunnenskulptur abmontiert und zur Kernsanierung in die Düsseldorfer Kunstgießerei Herbert Schmäke verbracht. Mehr als vier Jahre später kehrte sie jetzt an ihren angestammten Standort in der Bahnhofstraße zurück.

Mittwochmorgen wurde der sanierte Spindelbrunnen wieder an seinem angestammten Platz in der Bahnhofstraße aufgestellt. Holzlatten stützten die filigrane Bronzeskulptur.

In den frühen Morgenstunden, die menschenleere Fußgängerzone liegt noch in dämmrigem Schlaf, nähert sich ein Schwerlastenkran über die Karl-Eilers-Straße der Bahnhofstraße an. Kurze Zeit später schwebt die mit Holzbalken ummantelte Spindel am Haken. Punktgenau setzt der Kranführer den Trägerarm über dem Loch im Fundament ab. Techniker verbinden die Wasseranschlüsse und starten erste Probeläufe. Ein feiner Vorhang aus Wasser rieselt hernieder. Generalprobe gelungen.