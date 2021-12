Ein Teil der Menschen wird nicht mehr erreicht

Kommentar zur Impfsituation in Bielefeld

Bielefeld

Die Omikron-Variante ist auch in Bielefeld angekommen, für die Kinderimpfungen gibt es zunächst nur 2250 Impfdosen, das Corona-Meldesystem Sormas legt erneut eine Panne hin – am Ende von Jahr zwei der Pandemie gibt es wieder mal einiges zu beklagen. Dabei ist es eigentlich auch mal an der Zeit für ein dickes Lob.

Von Michael Schläger