Ein Traum geht in Erfüllung

Bielefeld

Ausgerechnet ein Symbol des Verfalls setzt vor mehr als 60 Jahren bei Gottfried Jäger einen innovativen Prozess in Gang. Der Fotograf und Fotoingenieur, der 1960 als Technischer Lehrer an die Werkkunstschule Bielefeld kommt, sieht in dem Sprung, den die Emaille einer Fixierwanne erlitten hat, nicht mehr den Makel, sondern die Schönheit.

Von Uta Jostwerner