Ein trauriges Beispiel

Kommentar zu den Ereignissen um die Hammer Mühle in Bielefeld

Die Hammer Mühle in Bielefeld ist nur noch eine Ruine.

Eigentlich stand in Politik und Verwaltung nie in Frage, dass die Hammer Mühle, das baufällige Gebäude aus dem Jahr 1902, einem Neubau mit 20 Wohnungen weichen sollte. Das können auch die Linken, Grüne und die SPD nicht leugnen, die jetzt wehklagen. Mehr Wohnraum wird gebraucht. Der gültige Bebauungsplan gibt es her. Der Investor durfte seiner Sache sicher sein.