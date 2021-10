58-Jähriger aus Kreis Gütersloh verletzt

Die Steinhagener Straße in Ummeln ist bis etwa 17.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Bei einem Unfall mit drei Autos wurde eine Person verletzt.

Steinhagener Straße in Bielefeld nach Unfall mit drei Autos gesperrt

An dem VW Polo entstand Totalschaden.

Den Rettungskräften wurde der Unfall gegen 15.20 Uhr gemeldet. Eine 61-jährige Passat-Fahrerin aus Steinhagen setzte in Fahrtrichtung Ummeln auf der Steinhagener Straße zum Überholen eines Citroën an, der von einer 79-Jährigen aus Bielefeld, in Begleitung ihres gleichaltrigen Ehemanns, gefahren wurde.