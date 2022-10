Luca Völkel tanzt in Netflix-Serie „Die Kaiserin“

„Megacool“ lautet Luca Völkels Urteil, wenn er über das „Bielefelder Studio“ des Theaters spricht. Der 21-Jährige ist einer von drei jungen Künstlern, die ein Jahr lang spartenübergreifend lernen und auftreten. Luca Völkel ist ursprünglich Tänzer, erlebt sein Bielefeld-Debüt aber als Schauspieler in „Löwenherzen“ (Premiere: 29. Oktober) und durfte bereits in einer Netflix-Serie dabei sein: in „Die Kaiserin“, sechs Episoden über Elisabeth „Sisi“ von Österreich.

Luca Völkel stammt aus Wuppertal, der Stadt, der Pina Bausch ihren tänzerischen und choreografischen Stempel aufgedrückt hat. Als Neunjähriger habe er mit dem Tanz angefangen, seitdem er Abitur gemacht habe, arbeite er künstlerisch: Zuerst im Theater Hagen, dann begann er ein Studium im Klassischen und Zeitgenössischen Tanz in Frankfurt am Main. Er stand unter anderem in Berlin und in Erfurt auf der Bühne, kreiert Stücke und beschäftigt sich als Choreograf mit Kindern und Jugendlichen.