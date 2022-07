Ein Weg, der verbindet

Einen Teil der Strecke des Rundwegs – wie hier am „Mittelpunkt Altenhagen“ nahe der Straße Am Franzhof – ist am Montag eine Gruppe um Heiko Fastenau (im roten Hemd) abgelaufen.

Ein Rundweg soll dieser sein, der die Kirche in Milse am Gemeindeweg mit dem Kirchturm in Altenhagen an der Kanzelstraße verbindet und 14 Kilometer lang ist. Erkundeten haben ihn am Montag ein gutes Dutzend Gemeindemitglieder beim „Probe-Pilgern“.