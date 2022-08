„Ein Wohnprojekt ist mehr als ein verrückter Haufen“

Ist das gemeinschaftliche Wohnen in zumeist generationsübergreifenden Wohnprojekten DIE Wohnform der Zukunft? Das weiß niemand so genau. Aber ein Zukunftsthema ist es allemal, wie die Stadt Bielefeld an der steigenden Nachfrage festmacht.

Spätestens seit Corona ist klar: Die Stadt hat ein großes gesellschaftliches Interesse an Wohnformen, in denen alte Menschen zum Beispiel nicht mehr vereinsamen und Kinder spielend Sprachen lernen können. Deshalb bietet die Verwaltung neuerdings Fachexkursionen an, mit denen sie Architekten, Investoren und Grundstücksbesitzer für alternative Wohnprojekte sensibilisieren will. Eine erste Exkursion dieser Art führte jetzt in die Häuser Quartier Ost (Insterburger Straße 12/Stieghorst) und Wohngemeinschaft Paulus­carree (Frachtstraße 9/Mitte). Beide sind Mitglieder im Bielefelder Netzwerk Selbstorganisierter Wohnprojekte, das Menschen zusammenbringen und Prozesse vereinfachen will. Beide gehören zu den sieben bereits funktionierenden alternativen Wohnbeispielen der Stadt. Drei weitere Mitgliedsprojekte sind derzeit noch auf der Suche nach geeigneten Grundstücken und/oder Investoren.