„Ein Zauberer, der Kunst schafft“

Bielefeld

Alexander Camaro. Noch nie gehört? Und doch war er ein Maler-Star in den 1950er und 1960er Jahren, den es lohnt, wieder- und neu zu entdecken. Das Kunstforum Hermann Stenner präsentiert mit seiner neuen Ausstellung „Die Welt des Scheins“ die bislang umfangreichste Retrospektive mit 100 Gemälden und 20 Papierarbeiten. Nur ein winziger Teil des Gesamtwerkes, über das die Alexander und Renate Camaro Stiftung in Berlin verfügt. Eröffnung ist an diesem Samstag um 19 Uhr.

Von Burgit Hörttrich