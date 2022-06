Einbrecher erbeutet Handy-Attrappen

Bielefeld

Dumm gelaufen: Statt 30 Handys hat ein Einbrecher in einem Geschäft in Bielefeld-Baumheide 30 wertlose Handy-Attrappen erbeutet. Weil in den Laden schon öfter eingebrochen worden war, liegen dort keine neuen Mobiltelefone mehr, sagt die Polizei.