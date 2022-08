Einbrecher ziehen in Wohnung ein

Böse Überraschung nach der Rückkehr aus dem Urlaub: Einbrecher nutzten die Zeit der Abwesenheit eines Bielefelders (31) und zogen in seine Wohnung in der Innenstadt ein, berichtet die Polizei.

Offenbar hausten die Unbekannten mehrere Tage oder sogar Wochen lang in den Räumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses an der Brandenburger Straße/ Ecke August-Bebel-Straße, ohne dass das auffiel. Als der 31-Jährige aus dem Urlaub wieder kam, stand er vor seiner aufgebrochenen Wohnungstür.

Der 31-Jährige ging am Mittwoch zur Polizei und zeigte den Fall an, berichtete Polizeisprecher Fabian Rickel. Bevor die Einbrecher verschwanden, nahmen sie einen Fernseher der Marke Samsung mit. Der Tatzeitraum liegt zwischen 8 Uhr am 8. August und 13.45 Uhr am 24. August.

Zeugen und Nachbarn melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen und den Tätern bei dem ermittelnden Kriminalkommissariat 16 der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521/5450.