Eindrucksvolle Ideen aus OWL

Bielefeld

Die frohe Botschaft kam bereits kurz vor Weihnachten: Da erfuhren die Denios AG in Bad Oeynhausen, die junge Firma Enervate sowie das Start-up Code-Shield – beide aus Paderborn – dass sie Gewinner des OWL-Innovationspreises Marktvisionen 2021/22 sind. Weil der Festakt coronabedingt im Winter ausgefallen war, konnten die Unternehmen ihre Preise erst am Dienstag im Haus der IHK Ostwestfalen in Bielefeld entgegen nehmen.

Von Paul Edgar Fels