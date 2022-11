Eine der ältesten Bielefelderinnen: Gerda Schelp feiert ihren 101. Geburtstag

Gerda Schelp wurde 1921 in Dresden geboren, ist dort zur Schule gegangen und hat eine Ausbildung zur Frisöse absolviert. Während des Krieges hat sie ihren späteren Ehemann, Rudolf Schelp († 23.9.2008), kennengelernt. Mit ihm ist sie 1946 zurück in dessen Heimat nach Bielefeld gezogen.

Aus der Ehe stammen zwei Kinder, drei Enkelkinder und zwei Urenkel. Das Ehepaar hat in den 1960er Jahren einen Getränkegroßhandel (Bierverlag) in Bielefeld aufgebaut, den sie bis zur Rente sehr erfolgreich betrieben haben. Sie ist gerne gereist, war oft in ihrer Heimat Dresden und Lieblingsziele waren die spanischen Inseln. Im höheren Alter verlegten sie ihre Urlaube nach Sylt. Viele Jahre haben sie ihre Wochenenden als Dauercamper am Ufer der Weser bei Vlotho verbracht.

Seit dem Tod ihres Mannes 2008 lebt sie alleine in ihrer Wohnung, wo sie mit Hilfe eines Pflegedienstes und der Familie noch gut zurecht kommt. Regelmäßig besucht sie die Tagesstätte im Marienstift. Ihre Herkunftsfamilie in Dresden war groß und es gab immer Gründe, die zu fröhlichen Feiern genutzt wurden. In Ihrer jetzigen Wohnsituation würden von ihrer Familie vier Generationen in einem gemeinsamen Wohnhaus wohnen und auch ihre Tochter lebt noch in der Nähe.

Sie blickt zurück auf ein Leben mit vielen Höhen, aber auch Tiefen. Die Bombenangriffe auf Dresden beim Zweiten Weltkrieg hat sie persönlich miterlebt. Bei den Berichten über den Ukrainekrieg würden immer wieder alte Erinnerungen an das Elend des Krieges hochkommen. So etwas dürfe nicht mehr passieren und sie würde sich deshalb oft große Sorgen machen. Zum Geburtstag hat sie ihre Familie zu einem Restaurantbesuch eingeladen.