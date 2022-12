Eine fast unbekannte Bielefelder Heldin

Bielefeld

Als sich Hiltrud Böcker-Lönnendonker (87) zum ersten Mal mit Else Zimmermann (1907-1995) beschäftigte, habe sie die Politikerin gesehen, die erste (und einzige) Bielefelder Landrätin. Erst bei der Recherche sei ihr klar geworden, dass Else Zimmermann gegen die Nazi-Herrschaft Widerstand leistete, zu einer Haftstrafe verurteilt wurde und nur „knapp an der Todesstrafe vorbei“ gekommen ist. Die Biografie, die Hiltrud Böcker-Lönnendonker über Else Zimmermann geschrieben hat, bekam durch dieses neue Wissen einen anderen Schwerpunkt als den rein politischen und familiären, trägt den Untertitel „Widerstandskämpferin und erste Landrätin der Bundesrepublik.“

Von Burgit Hörttrich