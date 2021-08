Eine Frau, die anpackt

Bielefeld (WB). Sie hat Projekte wie „Starke Eltern, starke Kinder“ mit ins Leben gerufen, sie hat Kurse organisiert, in denen Hauptschüler Senioren den Umgang mit dem Computer erklären, sie hat ein Programm zur Stärkung psychisch kranker Mütter mit entwickelt und sich mehr als 30 Jahre lang ehrenamtlich im Kinderschutzbund Bielefeld engagiert, davon elf Jahre als erste Vorsitzende. Für ihre Verdienste und ihren Einsatz hat Oberbürgermeister Pit Clausen Christa Lincke am Dienstag mit der Ehrennadel der Stadt Bielefeld ausgezeichnet.

„Christa Lincke hat sich in herausragender Weise für ihre Mitmenschen, insbesondere für die ganz jungen, und ihre Stadt eingesetzt“, würdigte Clausen die Leistung der Geehrten bei der Zeremonie am Dienstagabend im Nahariya-Raum im Alten Rathaus. Deshalb sei es für ihn auch keine Überraschung, dass der Beschluss des Haupt- und Beteiligungsausschusses einstimmig war, Christa Lincke mit der Ehrennadel der Stadt Bielefeld auszuzeichnen.

Mut machen, sich einzusetzen

Etwas zu bewegen und immer weiter zu gehen, um den Geist wachzuhalten, das sei für sie stets Antrieb gewesen, hatte Christa Lincke bei ihrer Verabschiedung als Vorsitzende des Ortsverbands Bielefeld des Kinderschutzbundes 2013 gesagt. 2002 hatte sie dieses Amt von Maja Oetker übernommen, nachdem sie sich seit Mitte der 80er Jahre in dem Verband engagiert hatte und zuvor stellvertretende Vorsitzende war. „Die Auszeichnung heute verstehe ich auch als etwas, das anderen Mut macht, sich ebenfalls einzusetzen“ sagte Christa Lincke bei der Verleihung.

Clausen erinnerte in seiner Laudatio an die vielen Verdienste, die sich Christa Lincke erworben habe – durch ihr Engagement im Kinderschutzbund und die zahlreichen Projekte, die sie angeschoben habe wie den Ausbau der Über-Mittag-Betreuung von Kindern im Haus des Kinderschutzbundes, die Schulpaten an Bielefelder Grundschulen, die Sprachförderung, den Kunstwettbewerb „Startgalerie“ oder das Tanzprojekt zur Förderung von Sozialkompetenz und Selbstwertgefühl. Aufrüttelnd und beeindruckend sei auch die Fähnchenaktion gegen Kinderarmut zum Weltkindertag 2006 gewesen, so der Oberbürgermeister weiter. „Sie halfen mit und packten da an, wo Hilfe nötig war“, sagte Clausen.

Mit Herzblut und Freude

Christa Lincke selbst betonte, dass man bei ehrenamtlichem Engagement überzeugt sein müsse von dem, was man tue: „So etwas kann man nur mit ganzen Herzen machen. Und man muss etwas finden, das einem Freude macht.“

Im Urkundentext zur Verleihung der Bielefelder Ehrennadel heißt es dazu passend: „Mit großer Leidenschaft, viel Herzblut und beachtlichem persönlichen Einsatz hat Christa Lincke in verschiedenen Funktionen – viele Jahre auch als Vorsitzende – die Arbeit des Bielefelder Ortsvereins des Kinderschutzbundes geprägt.“