Eine Freude zum Fest

Noch nie war die Nachfrage so groß. Fast ein Drittel mehr Menschen sind es im Vergleich zum Vorjahr, die sich beim Bielefelder Tisch ein Weihnachtspäckchen abholen möchten. Dass die Schüler der Marienschule in Schildesche auch in diesem Advent wieder mehr als 200 Pakete mit Lebensmitteln, Spielsachen und kleinen Geschenken gepackt haben, „das rettet uns“, sagt Ulrich Wienstroth vom Bielefelder Tisch.

Seit 17 Jahren gibt es die Aktion „OWL Weihnachtskiste“, an der sich auch der Bielefelder Tisch beteiligt. Dabei können alle Bielefelder kleine Pakete mit haltbaren Leckereien, Kleinigkeiten für Kinder und Dingen, die zu Weihnachten eine Freude bereiten, befüllen. An vielen Ausgabestellen in der Stadt wie bei den Lebensmittelausgaben werden diese dann am 24. Dezember an die Gäste verteilt.

„Doch dieses Mal haben wir riesige Wartelisten. Wir brauchen dringend viele Pakete, um alle Wünsche erfüllen zu können“, sagt Wienstroth. Etwa 30 Prozent mehr Anfragen gebe es gegenüber 2021 - durch viele Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, aber auch eine steigende Zahl von Bedürftigen, die schon lange in Bielefeld leben.

Seit mehr als zehn Jahren beteiligen sich die Marienschüler an der Aktion. „Dieses Mal haben wir den ersten Aufruf schon Anfang November gestartet, weil wir gemerkt haben, dass mehr Päckchen gepackt werden, je eher wir darum bitten“, sagt Schülersprecher Henry Schuckmann (18). Dabei liegt die Organisation allein in den Händen der Schüler.

Die Aktion sei ein wichtiges und ganz praktisches Zeichen der Solidarität mit Menschen, denen es nicht so gut gehe, erklärt der Schülersprecher. „Wir sprechen natürlich auch im Unterricht darüber, was in der Welt passiert. Deshalb sehen wir, dass der Bedarf nun besonders hoch ist.“

Nicht nur reden, sondern auch handeln - dass dies die Devise der Marienschüler ist, darüber freut sich auch Ulrich Wienstroth. Allein 400 bis 450 Menschen sind es beim Bielefelder Tisch, schätzt er, die an Heiligabend auf ein Päckchen warten. „An allen Ausgabestellen zusammen sind es sicherlich 1300 bis 1400.“

Und welche Bedeutung die Pakete für die Gäste des "Tischs" haben, zeige sich auch daran, dass sie für viele einfach fest dazu gehören. Wienstroth: „Manche fragen schon im Sommer, ob es die Aktion wieder gibt.“

Wer diese auch jetzt noch unterstützen möchte, der kann noch bis zum 23. Dezember ein Päckchen beim Bielefelder Tisch an der Heeper Straße 121A abgeben.