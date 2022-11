„Eine Kindheit in Trümmern“: Flüchtling schreibt Autobiografie

Roni Mouselli floh aus dem syrischen Aleppo. In seiner Autobiografie möchte er anderen Jugendlichen nun seine Geschichte erzählen – und ihnen Mut machen.

Roni Mouselli (17) lebt heute in Bielefeld und erzählt seine Geschichte

Roni kann sich noch gut an den Tag erinnern, als der Krieg in sein Leben drang. Er ist sechs Jahre alt, als er mit seinen Schulkameraden im Klassenzimmer einer Privatschule in Aleppo sitzt. Die Schüler warten auf ihre Englischlehrerin, es ist die erste Stunde. Auch Ronis ein Jahr ältere Schwester besucht die Schule.