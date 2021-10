Eine Reise mit Justus Frantz und Chopin nach Mallorca

Konzert in der Bielefelder Peter-und-Pauls-Kirche in Heepen

Bielefeld

Zart, verträumt, melancholisch, fast zweifelnd, dann wieder stürmisch und voll überschäumender Energie – die Bandbreite dessen, was Frédéric Chopin als Komponist geschaffen hat, ist groß. Wie sich darin das Leben des weltberühmten Musikers widerspiegelt, davon erzählte der Pianist Justus Frantz in Worten und am Flügel bei zwei Konzerten am Mittwoch in der Heeper Peter-und-Pauls-Kirche.

Von Hendrik Uffmann