Eine Runde an der frischen Luft

14 Laufbegeisterte und zwei Hunde finden sich am Samstagmorgen bei Nieselregen und 5 Grad um kurz vor 9 Uhr am Bielefelder Obersee ein, um gemeinsam an der frischen Luft eine Runde zu drehen. Fünf Kilometer werden beim „Parkrun“ absolviert, die exakt abgemessene Strecke führt auf teils geschotterten, teils gepflasterten Wegen durch ein kleines Waldstück und um den Obersee herum – die Zeit spielt keine Rolle. „Jeder, der Lust hat, kann sich einfinden“, sagt Björn Gausemeier.

Der 25-Jährige ist derjenige, der den „Parkrun“ federführend nach Bielefeld geholt hat. „Ich habe 2019 an so einem Lauf in Hannover teilgenommen und fand die Idee super. Danach habe ich Erkundigungen eingeholt, was zu tun ist, um diese Veranstaltung auch in Bielefeld durchführen zu können.“