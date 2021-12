Eine Straße in Bielefeld sagt „Ja zu nein“

Den Blick mit Nachdruck lenken auf sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen wollen die Anlauf- und Beratungsstelle Wildwasser und der Zonta Club Bielefeld: zum einen mit der Kampagne „Orange The World“, bei der an diesem Donnerstag, 25. November, mehr als zwei Dutzend Gebäude in der Stadt in orangefarbenes Licht getaucht werden, zum anderen mit der Unterstützung der T-Shirt-Aktion „Say yes to no“ (“Sag ja zu nein“).

Knapp 20 Läden, Dienstleiter und Restaurants in der Neustädter Straße setzen mit „Say yes to no“-T-Shirts ein Zeichen gegen sexualisierte Gewalt. Mit dabei sind (von rechts) Kiki Eggers, Kirsten Will, Jessica Thamm, Britta Pohlmann-Maaz, Anke Lesner, Charlotte Egidi, Eva Kuhlmann, Elisabeth Meyer-Stork und Nadine Slivka. Initiator ist der Zonta-Club, der Verkaufserlös der T-Shirts kommt dem Verein Wildwasser zu Gute.

Knapp 20 Läden, Dienstleister, Restaurants in der Neustädter Straße rühren die Werbetrommel für den T-Shirt-Verkauf. Kirsten Will (“Handgearbeitet“): „Wir wollen ein gemeinsames Zeichen gegen sexualisierte Gewalt setzen.“ Anke Lesner (Wildwasser) freut sich darüber, dass der Zonta Club mit seinen etwa 35 Mitgliedern in Bielefeld den Erlös aus der T-Shirt-Kampagne zu 100 Prozent der Beratungsstelle zur Verfügung stellt: „Das Geld kommt also direkt bei den Betroffenen an – und das zum 30-jährigen Wildwasser-Bestehen.“ Zum Jubiläum habe man eigentlich noch einen Kongress in der Stadthalle veranstalten wollen, den aber wegen der Corona-Pandemie absagen müssen.

Die weißen T-Shirts mit dem schwarzen Schriftzug werden lokal von der Firma Supergeek bedruckt und können über den Zonta Club online bestellt werden (30 Euro). Die T-Shirt-Kampagne soll im Frühjahr 2022 mit farbigem Aufdruck fortgesetzt werden.

Zonta Club hat etwa 35 Mitglieder in Bielefeld

Charlotte Egidi (Wildwasser) freut sich über die rege Beteiligung der Anlieger der Neustädter Straße: „Bis zum 28. November liegen die T-Shirts in den Schaufenstern und werden von den Geschäftsinhabern natürlich auch selbst getragen.“

(Mit dabei: Sixto Friseure, Die Geschenkstube, Schierholz Floristik, Restaurant Agwa, Café Gemach, Sinnwerk Kosmetik, Schmuck Gertrud Hütter, Schmuck Ingrid Holtmann, Kreta Land, Sanusetvitalis, Die Schrottwichtel, Frau Frieda, Hoch 5, Karibuni Weltladen, Artcore Tattoo, Meterweise, Handgearbeitet)

Beratungsstelle Wildwasser besteht seit 30 Jahren

Der Zeitraum bis zum 28. November sei extra gewählt worden, um gleichzeitig mit der Aktion „Orange the World“ auf die Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Die Aktion am 25. November läuft weltweit, in Bielefeld werden unter anderem das Alte Rathaus, das Goldbeck-Hochhaus am Kesselbrink, VHS, Haus der Technik (Jahnplatz No. 5), Stadtbibliothek, IHK, Kamera und Lichtwerk, Schüco, Mädchenhaus und viele andere mit orangefarbenem Licht angestrahlt. Gleichzeitig organisieren Gleichstellungsstelle der Stadt und Feministisches Netzwerk Bielefeld einen Protestmarsch „Reclaim the Night“, der um 18 Uhr am Rathaus beginnt. Ziel ist der Neumarkt.

Jessica Thamm (Zonta) wünscht sich, dass möglichst viele Frauen die „Say yes to no“-T-Shirts tragen: „Überall – beim Protestmarsch, in der Disco, bei der Arbeit....“