Eine Task Force für Bielefelder Krisenfälle

Die jungen Leute in der Stresemannstraße trinken Bier, Schnaps, vielleicht nehmen sie auch andere Drogen zu sich. Manchmal streiten sie laut untereinander, manchmal belästigen sie Passanten. Einfach alle wegsperren? Dafür reichen die Straftatbestände nicht aus. Sie sind ein Fall für den Sozial- und Kriminalpräventiven Rat (SKPR) in Bielefeld.

Die aktiven Arbeitsgruppen des Rates treffen sich seit 1995 alle 14 Tage, um über solche und andere sozialen Krisenherde in der Stadt zu sprechen. Träger des Rates sind die Stadt, die Polizei und die Universität Bielefeld. Im Unterschied zu den kriminalpräventiven Räten in den Nachbarkreisen legen die Bielefelder einen besonderen Akzent auf soziale Vorbeugemaßnahmen. Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Holger Ziegler vertritt die Universität Bielefeld im SKPR: „Diese Konstruktion ist einzigartig in der Bundesrepublik.“