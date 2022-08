Ein Treffpunkt für alle Menschen

Stadtteilzentrum Windflöte geht in die nächste Runde und wird viel teurer - Bezirksvertreter in Bielefeld-Senne beraten

Bielefeld

Ein Haus für alle soll das neue Stadtteilzentrum in Windflöte werden, das wie berichtet im Luther-Gemeindehaus entstehen soll. Jetzt werden in der Senner Bezirksvertretersitzung erstmals Pläne zur neuen Nutzung des Gebäudes am Tulpenweg vorgestellt, in dem auch weiterhin Gottesdienste stattfinden können.

Von Kerstin Sewöster