Eine Verkehrspolitik, die Probleme schafft

Es liegt in der Natur der Politik, dass sich Parteien selten einig sind. Wenn es um Bielefelds Verkehrspolitik geht, leben die Politiker aber sichtlich in verschiedenen Welten.

Kommentar zur Temporeduzierung auf dem Ostwestfalendamm in Bielefeld

Auf dem Ostwestfalendamm soll es in der Nacht leiser werden.

Dieser Eindruck bleibt einmal mehr nach der Diskussion im Fachausschuss zum künftigen Tempo auf dem OWD. In der Wahrnehmung von Paul John (Grüne) etwa ist es der Verkehrslärm, über den sich Bürger im Gespräch am meisten beklagen. André Langeworth (CDU) hat andere Erfahrungen: Der zunehmende Verkehr in Nebenstraßen bringt die Anwohner auf die Palme, weil Hauptrouten verstopft sind. Vor allem im Bezirk Mitte.