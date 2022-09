„Einfach Braubach“ löst „Furor“ aus

Dieses Wahlplakat könnte für Irritationen sorgen: „Einfach Braubach“ heißt der schlichte Slogan. Der wirbt aber nicht etwa für den Kandidaten, der im Foto zu sehen ist, sondern für die Aufführungen des Theaterstücks „Furor“ des Forums für Kreativität und Kommunikation e.V. Premiere ist am 7. Oktober. Und der mysteriöse Kandidat auf dem gleichfalls mysteriösen Wahlplakat zeigt Schauspieler Martin Neumann, der den Politiker Braubach spielt.

Der junge Jerome (Chris Carsten Rohmann) versucht, den Politiker Braubach (Martin Neumann) zu erpressen, während seine Tante Nele (Sandra Schmitz) von Braubachs Entgegenkommen überzeugt ist. Das entfacht den Furor - den heiligen Zorn - in Jerome.

„Furor“, ein Stück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, erzählt als Kammerspiel von Ministerialdirigent Heiko Braubach, der für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert. Schuldlos fährt er einen massiv unter Drogen stehenden junge Mann - Enno - an. Der wird bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er für immer auf den Rollstuhl angewiesen ist. Braubach bietet drei Wochen später Nele Siebold, der Mutter des Verletzten, Hilfe an. Mitten ins Gespräch platzt Neles Neffe Jerome, der die Chance sieht, den ganz großen Reibach zu machen.