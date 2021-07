„Einfach das Leid mittragen“

„Für mich geht ein Wunsch in Erfüllung“, sagt Pfarrer Hubert Maus, der jetzt zum neuen Fachberater für Notfallseelsorge bei der Feuerwehr Bielefeld ernannt wurde. Er unterstützt dort in Zukunft zusammen mit seinem Kollegen Hermann Rottmann das Team der Psychosozialen Unterstützung (PSU) bei der seelsorglichen Betreuung von Unfallbeteiligten, Augenzeugen und Einsatzkräften.

Maus ist katholischer Pfarrer in der St. Elisabeth-Gemeinde in Brackwede. „Ich hatte immer Interesse an Polizei und Feuerwehr“, sagt er, „aber bislang nie die Zeit dazu.“ Erst als ihn das Erzbistum Paderborn vor einigen Jahren mit der Einstellung eines Verwaltungsleiters entlastete, wurde ihm das Engagement möglich. Seit vergangenem Jahr ist er als Polizeiseelsorger im Einsatz und erfuhr über einen Freund davon, dass auch die Feuerwehr einen Notfallseelsorger suche.