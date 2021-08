Die Bielefelder Polizeikommissare Dario Kleen (28) und Alexander Bentrup (25) haben Autofahrer Torsten Niemeier das Leben gerettet. Der 49-Jährige war bei der Fahrt zur Arbeit wegen eines medizinischen Notfalls am Steuer zusammen gebrochen und hatte die Kontrolle über seinen BMW verloren (das WESTFALEN-BLATT berichtete). Hätten die zwei Kommissare, die zufällig Zeugen des Vorfalls wurden, nicht sofort mit einer Herzdruckmassage gezielt Hilfe geleistet, wäre Niemeier wohl tot.

Zwei Lebensretter in Uniform vor ihrem Streifenwagen-Bulli: Die Polizeikommissare Dario Kleen Opfer Torsten Niemeier

Die Lebensretter in Uniform haben nach ihrer großartigen Aktion auf der Friedrich-Hagemann-Straße einen Appell an alle, die unverhofft wie sie zum Ersthelfer werden können. „Einfach trauen. Kaputt machen kann man nichts. Ein bisschen was falsch machen ist besser, als nichts zu machen“, sagen Dario Kleen und Alexander Bentrup.