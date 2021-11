„Einige werden sich erschrecken“

Neuer Bußgeldkatalog: Verkehrssünder in Bielefeld müssen tiefer in die Tasche greifen

Lerneffekt durch empfindliche Eingriffe in den Geldbeutel und erhöhten Verfolgungsdruck – Norman Rosenland, Geschäftsbereichsleiter Verkehrsordnungswidrigkeiten beim Ordnungsamt, hofft, dass diese Rechnung aufgeht: „Die letzte spürbare Erhöhung der Bußgelder stammte von 2009 – jetzt werden sich doch einige erschrecken. Gerade bei Geschwindigkeitsverstößen bis 20 Stundenkilometer wurden die Verwarngelder oft mit einem Achselzucken in Kauf genommen.“ Wer in diesem Bereich zu schnell fährt, zahlt künftig doppelt so viel wie bisher – innerorts bei 11 bis 15 km/h zu viel etwa 50 statt 25 Euro, bei 16 bis 20 km/h 70 statt 35. „Diejenigen, die es bis jetzt billigend in Kauf genommen haben, werden sich den Tritt aufs Gaspedal hoffentlich nun zweimal überlegen“, sagt Rosenland.