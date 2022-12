Einkaufen ohne Einschränkungen

Bielefelder Advents-Shopping am kommenden Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Bielefeld

"Der Einzelhandel ist gewappnet, die Parkhäuser stehen bereit. Wir erwarten am traditionell umsatzstärksten Wochenende im Jahr zahlreiche Kunden aus dem Umland", sagt Thomas Kunz vom Handelsverband OWL. Beim Advents-Shopping sind die Geschäfte in der Bielefelder Innenstadt auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Einkauf lässt sich dazu prima mit einem Bummel über den Bielefelder Weihnachtsmarkt verbinden.

Von Uta Jostwerner