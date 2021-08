Einmal um den Pudding

Bielefeld

An diesem Wochenende geht die SPD-Bundestagsabgeordnete Wiebke Esdar auf Tour. Mit ihrem Lastenrad im sozialdemokratischen Rot will sie alle zehn Bielefelder Stadtbezirke erkunden und das benachbarte Werther, das ebenfalls zum Wahlkreis gehört. Los geht es am Freitag am Obersee.

Von Michael Schläger