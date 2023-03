Einmalig Abfallsäcke verwenden

Der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld plant für diesen Samstag, 4. März, die teilweise Nachleerung der Restmülltonnen, die am Dienstag, 28. Februar, aufgrund des Warnstreiks nicht geleert werden konnten. Es wurde daran gearbeitet, Personal für diese Zusatzschicht in der Belegschaft zu gewinnen. Eine Nachleerung könne jedoch nicht überall garantiert werden. Für die Stadtbezirke Senne und Brackwede steht bereits fest, dass es keine Nachleerung der Restmülltonnen geben wird.

Nicht abgeholter Müll in Bielefeld: Keine Nachleerung in Senne und Brackwede

Wegen des Verdi-Warnstreiks sind in Bielefeld in dieser Woche viele Mülleimer nicht geleert worden.

Der Umweltbetrieb bittet die betroffenen Haushalte (ausgenommen Brackwede und Senne), ihre Restmülltonne für Samstagmorgen, 6 Uhr, an der Straße bereitzustellen.

Restmülltonnen

Bürger, deren Restmülltonne auch am Samstag nicht geleert werden konnte, haben die Möglichkeit, nach Vorlage des Personalausweises kostenfrei ihren Restmüll an einem der drei Wertstoffhöfe des Umweltbetriebs bis spätestens Montag, 13. März, abzugeben. Die erlaubte Menge, die dort abgegeben werden darf, bemisst sich anhand der Behältergröße der Restmülltonne.

Wenn Abfälle aus der Nachbarschaft mit angeliefert werden, werden vor Ort Namen und Anschriften dokumentiert. Mehrmengen werden kostenpflichtig abgerechnet. Alternativ dürfen einmalig zum nächsten regulären Leerungstermin Abfallsäcke neben der Restmülltonne abgelegt werden. Das Volumen der Abfallsäcke darf die Größe der Restmülltonne nicht übersteigen. Es sollten verschließbare und reißfeste Abfallsäcke verwendet werden. Diese Regelung gilt ausschließlich für Bürger, deren Restmüll bei der Nachleerung am Samstag nicht abgeholt wurde.

Biotonnen

Bürger, deren Biotonne am Dienstag, 28. Februar, aufgrund des Warnstreiks nicht geleert wurde, haben die Möglichkeit, Grünschnitt nach Vorlage des Personalausweises kostenfrei an den drei Wertstoffhöfen bis spätestens Montag, 13. März, abzugeben. Die erlaubte Menge, die dort abgegeben werden darf, bemisst sich anhand der Behältergröße der Biotonne.

Wertstofftonnen

Bürger, deren Wertstofftonne - die Tonne mit dem gelben Deckel - am Dienstag, 28. Februar, nicht geleert wurde, haben jederzeit die Möglichkeit, den Inhalt ihrer Wertstofftonne in haushaltsüblichen Mengen an den drei Wertstoffhöfen abzugeben. Die Vorlage des Personalausweises ist nicht erforderlich, da Wertstoffe generell kostenlos angeliefert werden können.

Alternativ dürfen einmalig zum nächsten regulären Leerungstermin Abfallsäcke mit Wertstoffen neben der Wertstofftonne abgelegt werden. Das Volumen der Abfallsäcke darf die Größe der Wertstofftonne nicht übersteigen. Es sollten verschließbare und reißfeste Abfallsäcke verwendet werden. Diese Regelung gilt ausschließlich für Bürgerinnen und Bürger, die vom Streik am 28. Februar betroffen waren.

Papiertonnen

Bürger, deren Altpapiertonnen am Dienstag, 28. Februar, aufgrund des Warnstreiks nicht geleert wurden, haben die Möglichkeit, ihren Papiermüll jederzeit kostenfrei in haushaltsüblichen Mengen an einem der drei Wertstoffhöfe abzugeben. Das Gleiche gilt für betroffene Kundinnen und Kunden, deren Papiertonnen aufgrund der aktuellen krankheitsbedingten Personalengpässe ungeleert stehen geblieben sind.

Beistellungen neben den Papiertonnen sind hier allerdings nicht erlaubt. Bei offenen Fragen kann man sich unter der Telefonnummer 0521/51-0 an das Bürger-Service-Center der Stadt wenden.