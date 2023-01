Einrichtungen der AWO OWL schließen für einen Tag

In Ostwestfalen-Lippe werden am Donnerstag etliche Kitas der AWO geschlossen, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einer Betriebsversammlung teilnehmen.

Betroffen sind nur Einrichtungen des AWO-Bezirksverbandes Ostwestfalen-Lippe. In einigen findet eine Notbetreuung statt. Eine Mutter, die Mitglied im Elternbeirat einer Kindertagesstätte ist und ungenannt bleiben möchte: „Gut, dass es die Betriebsversammlung gibt, denn es geht um die Zukunft Dutzender Kitas und ihrer Mitarbeiterinnen.“ Im Moment stünden viele Eltern in Kontakt, um einen Brief an die AWO-Spitze zu entwerfen und Unterschriften zu sammeln. „Wir warten aber erstmal ab, was am Donnerstag gesagt wird.“